Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 227 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölték a hétvégi összesített adatokat a hivatalos kormányzati tájékoztató honlapon.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 057 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 234 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4936 főre csökkent.

Fotó: © Móricz-Sabján Simon/VG

98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A beoltottak száma 5 740 136 fő, közülük 5 506 788 fő már a második oltását is megkapta.

Hétfőn megkezdődött az iskolai oltási akció, amelyre előzetesen 48 ezer diákot regisztráltak a szüleik. Emellett továbbra is lehet az interneten is regisztrálni a még beoltatlan 12 év feletti gyermeket és számukra is nyitva van az időpontfoglaló.

Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. 290 ezren már a harmadik oltást is felvették.