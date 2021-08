A statisztikák szerint az új évezred első évtizedében – a családi napköziket nem számolva – 24-26 ezer volt a férőhelyek száma, míg a beíratott gyermekeké 29 és 34 ezer között mozgott. A Figyelő szerint látható tehát, hogy többezres volt a különbség. A családi napközik 2006-os megjelenése persze javított a helyzeten, de az igazi áttörés 2013-ra datálható, amikor a bölcsődékben már több hely állt rendelkezésre, mint ahányan ezekbe az intézményekbe jártak. Ez a tendencia pedig azóta is tart.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020-ban a „klasszikus” bölcsődék összesen valamivel több mint 42 ezer kisgyermeket tudtak volna fogadni, a beíratottak viszont ennél tíz százalékkal kevesebben, mintegy 38 ezren voltak. Rájuk 7650 gondozó és 1922 dajka vigyázott, ami csaknem nyolcszázalékos létszámnövekedést mutat 2017-hez képest.

Egyben azt is jelenti, hogy egy felnőttre négy kisded jutott, szemben a korábbi 4,3-del.

A rendszer 2017-es átalakítása utáni új struktúrában megszűnt a családi napközi elnevezés, és megjelentek a mini-, a családi, valamint a munkahelyi bölcsődék. Az egyre népszerűbb minik lényege, hogy azokon a településeken, ahol hét – ha mindegyikük elmúlt kétéves, akkor nyolc – kisgyermek ellátására igény mutatkozik, ott az önkormányzat létrehozhat egy ilyen egyszerűbb létesítésű és működtetésű intézményt. Fenntartó egyébként nem csak helyhatóság lehet. A minik debütálása óta a férőhelyeik száma több mint az ötszörösére nőtt, tavaly 1889 helyre 1786 csemete jutott.

Fotó: Pesti Tamás

A hagyományos és a minibölcsődék tekintetében a fenntartó dönti el, hogy megszab-e térítési díjat, vagy csak az étkezésért kér pénzt. A Családbarát Magyarország Központ által működtetett Csalad.hu egyik idei beszámolója szerint ahol szednek ilyet, ott a gondozásra megállapított térítési díj átlagos összege havi nyolcezer forint. Az étkeztetés költsége is 8-10 ezer forint havonta.

A gyerekek 60-70 százaléka azonban ingyenesen kapja a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát.

A minivel szemben a családi bölcsőde nem intézményi, hanem szolgáltatási formát jelent, és akár a működtető saját otthonában is létesíthető. A szülők által fizetendő becsült térítési díj ezeken a helyeken havi 40–100 ezer forint a már idézett Csalad.hu írása szerint. Persze elhelyezkedéstől, valamint a szolgáltatások mennyiségétől és minőségétől függően az ár ennél magasabb is lehet. Sok helyen ugyanis már játékos angolnyelv-oktatást, valamint különböző zenei és a mozgásfejlesztést szolgáló foglalkozásokat kínálnak a legkisebbeknek. A férőhelyek száma évek óta stabilan hatezer körüli, a kihasználtság pedig kilencven százalék fölötti. Tavaly például 5683 gyermek járt ilyen intézménybe a maximálisan lehetséges 6032-ből. A jogszabály módot ad munkahelyi kisdedóvó létrehozására is, ám ebből a fajtából az előző esztendőben egyelőre csak kilenc működött az országban, összesen ötvennégy gyermekkel, akikre tizennyolc felnőtt vigyázott.

