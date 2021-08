Már csak kettőt kell aludni, s egy éjszakán át nem szükséges aludni: már ha persze a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino Cafe termeiben ülünk majd, s filmeket nézünk, péntek estétől szombat hajnalig. Idén már tizedszer lehet a műsort böngészve tervet készíteni arról, hogy mely filmeket, s milyen sorrendben nézzünk meg egyetlen éjszaka.

Az olyan premier előtti vetítések mellett, mint a Soha többé nem fog havazni, vagy a Kedves elvtársak, két kultfilm is visszatér a vásznakra: az Életrevalók című francia klasszikus mellett többek között az Oldboyt is újranézhetik az igazi szinefilek. De néhány heti premierfilmet is le lehet akár „darálni” most pénteken:

műsoron lesz A rózsák királynője, az Amíg tart a nyár és a Notting Hill-i cukrászda – a magyar filmek közül pedig el lehet még csípni a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, az Így vagy tökéletes, a Tobi színei, az Éden és a Hét kis véletlen című alkotásokat is.

A Még egy kört mindenkinekből pedig két vetítést is tartunk!

Az összes helyszínre érvényes karszalag 3600 Ft-os áron megvásárolható az artmozik pénztárában!

Kedvcsináló szpot:

https://www.youtube.com/watch?v=Qqi0nA1mjnQ

Teljes műsor és infók az alábbi linken találhatók:

https://artmozi.hu/programok/artmozik-ejszakaja-2021