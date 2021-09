Már 225 ezer 12 és 17 év közötti diák kapta meg a koronavírus elleni oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonság — közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön. A kormányzati portálon azt írták: a 18-19 éves korosztály 60 százaléka, 121 ezer fiatal már beoltatta magát.

Fotó: BURGER / Phanie / AFP

Múlt héten több mint kétezer helyszínen szerveztek iskolai oltást, ahol közel 47 ezer diák jelent meg.

A második oltást szeptember második felében kapják meg a diákok — tudatták.

A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasoljuk a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen — hívták fel a figyelmet.