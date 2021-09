Felajánlotta agyát, hogy azon kutatásokat végezzenek rajta a 2003-ban világbajnoki címet szerző, tavaly, 42 éves korában korai demenciával diagnosztizált Steve Thompson.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A brit sportoló döntését azzal indokolta, hogy szeretné, ha az általa szeretett emberek gyerekei elkerülhetnék a sorsát a kutatásoknak köszönhetően. Thompson 1998 és 2011 között rögbizett a felnőttek között, elsősoros poszton, a válogatottban pedig 73 alkalommal lépett pályára 2002 és 2011 között. Újabban a figyelem középpontjába egy évvel ezelőtti interjúja kapcsán került, amikor arról beszélt, hogy konkrét emlékei nincsenek a pályafutásáról, világbajnoki győzelméről is csak homályos pillanatok ugranak be és úgy gondolja, ezért egyértelműen a rögbi a felelős.

Thompson egyike volt annak a kilenc rögbisnek, akik végül decemberben csoportos keresetet nyújtottak be a nemzetközi szövetség és a sportág más vezető testületeivel szemben, azt állítva, hogy döntéseikkel hozzájárultak a demencia korai kialakulásához.

A rögbiző azt is felidézte, hogy míg karrierje elején hetente két edzésen vett részt, addig a profizmusra való teljes átállást követően már minden nap tartottak edzéseket, és a lényegesen sűrűbbé váló klub-, valamint válogatott menetrenddel együtt ez extra fizikai igénybevétellel járt, ami magában hordozta a betegség korai kialakulásának lehetőségét. Angliában a 2003-as vb-döntő napján is rendeztek mérkőzéseket az élvonalbeli bajnokságban, egy héttel később a következő fordulóban pedig már pályára léptek az Ausztráliából hazatért friss vb-aranyérmesek is.