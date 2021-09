Tokió letisztultsága, New York sokszínűsége és Stockholm szociális szolgáltatásai – ilyen várost képzel el az amerikai sivatag közepére Marc Lore milliárdos, a Walmart korábbi vezetője. Fel is kért egy világhírű dán építészt, Bjarke Ingelst, hogy tervezze meg a Telosa fantázianevű metropoliszt, amely az előzetes elképzelések szerint öt millió embernek lenne az otthona – számolt be róla a CNN. Már csak egy befektető hiányzik, aki hajlandó 400 milliárd dollárral hozzájárulni az ambiciózus vállalkozáshoz.

Fotó: City of Telosa Twitter fiókja

Bár az építészek még keresik a megfelelő helyszínt, a látványterveket múlt héten már bemutatták. A projekt hivatalos honlapja szerint szóba került Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas és az Appalache-hegység térsége. Telosa 150000 hektáron terülne el és azt ígérik, hogy "zöld" város lesz környezetbarát építészeti megoldásokkal, fenntartható energiatermeléssel, valamint a szárazságnak is ellenálló vízrendszerrel.

Egyébként a Telosa névben a telos görög kifejezés szerepel, amely célt jelent, utalva arra az új társadalmi berendezkedésre, amelyet a város felépítésével és működtetésével el szeretnének érni. Ugyanis a zöld megoldásokon kívül átlátható kormányzást ígérnek és azt is, hogy a jövendőbeli lakosok részt vehetnek majd a döntéshozásban meg a költségvetés-tervezésben.

Telosa létrehozásával igazságos és fenntartható jövőt építünk. Ez a vezércsillagunk

– fogalmazott Bjarke Ingels. Szerinte a város megtestesíti a társadalommal és a természettel való törődést, ami a skandináv kultúra sajátja, valamint az amerikai kultúrára jellemző szabadságot.

Az építkezés első üteme 25 milliárd dollárba kerülne, a teljes projekt pedig meghaladhatja a 400 milliárd dollárt is.

Az eddigi forrásokat magánbefektetők, gazdaságfejlesztési támogatások biztosítják. A tervezők remélik, hogy hamarosan az állami tisztségviselőket is meg tudják szólítani és 2030-ban beköltözhetnek az első lakosok.

A dán építésznek nem ez az első ilyen jellegű felkérése, cége, a Bjarke Ingels Csoport már több várost is tervezett. 2020 januárjában például a Toyota jelentette be, hogy őket bízta meg egy kétezer fős város terveinek elkészítésével.