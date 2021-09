Az Amerikai Egyesült Államok elnökének környezetéből arról számoltak be, hogy Washington növeli az úgynevezett "eltávolító járatok" számát. Mindezt azért, mert Joe Biden kormányzása miatt a bevándorlók elárasztották Texas határvárosát, Del Rio-t és most a cél, az, hogy a beáramló migránsok ezreit elszállíthassák - számolt be az AFP hírügynökség.

Fotó: Paul Ratje / AFP

A határvárosba özönlő migránsokat, akik közül sokan haiti származásúak, az Egyesült Államok Vám- és Határőrei által ellenőrzött területen tartották fogva a Del Rio Nemzetközi Híd alatt, amely a Rio Grande folyón át Mexikóba szállítja a forgalmat.

A napvilágra került videofelvételeken több ezer ember látható a híd alatt és környékén. Az amerikai média 14 ezerre becsülte számukat.

Del Rio kikötőjét ideiglenesen lezárták, és a közúti forgalmat is átirányították. Az amerikai belügyminisztérium szombati közlése szerint a következő hetvenkét órába jelentősen növelik az eltávolító járatok számát. Emellett a Biden-adminisztráció lépéseket tesz a "zsúfoltság csökkentése és a migránsok feltételeinek javítása érdekében".

A tájékoztatás szerint az Egyesült Államok határőrségét elárasztották a Mexikóból átjutó, valamint az afganisztáni migránsok, akik az ország tálib hatalomátvétele nyomán indultak útnak.

Joe Bidenre ezért erőteljes politikai nyomás nehezedett, hogy foglalkozzon a bevándorlás kérdésével,hiszen úgy a republikánusok, mint a demokrata képviselők gyors cselekvésre szólítottak fel.

Pénteken a texasi Del Rio polgármestere rendkívüli állapotot hirdetett ki, miután Joe Biden elnök bevándorlási politikájának friss tesztje során több mint tízezer okmány nélküli migráns jelent meg a városban.