Nem kapnak táppénzt azok, akik az oltás hiánya miatt kerülnek karanténba Németországban a Reuters információi szerint. Az intézkedés a tervek szerint október 11-én lép életbe és azokat érinti, akik pozitív tesztet produkálnak vagy magas veszélyességű területekről térnek haza.

Fotó: Massimo Bertolini / NurPhoto

A magas veszélyeztetettségű országok közé tartozik többek között Nagy-Britannia, Törökország vagy épp Franciaország bizonyos részei, az innen hazatérők legalább öt napra kötelesek karanténba vonulni, amennyiben nincsenek beoltva.

A kritikusok szerint mindez a gyakorlatban a kötelező oltást jelenti, hiszen sokan nem engedhetik meg maguknak a kiesést, míg mások adatbiztonsági okokból támadják a törvényt, hiszen a munkáltatók nem láthatnak rá dolgozóik egészségügyi adataira az országban.

Jens Spahn egészségügyi miniszter szerint azonban nem arról van szó, hogy nyomást gyakoroljanak az emberekre annak céljából, hogy felvegyék az oltást, sokkal inkább méltányossági kérdésről van szó.

Miért kéne másoknak fizetniük azoknak, akik úgy döntöttek, nem oltatják be magukat?

– tette fel a kérdést. Hasonló intézkedésekről döntött Észtország is.

Az országban október 11-től a PCR-tesztek ingyenessége is megszűnik, mely lehetővé tette a beltéri étkezést az oltatlanok számára. Néhány német tartomány azt is megengedi a vendéglátó egységeknek és a stadionoknak, hogy eldöntsék, elég-e a negatív teszt, vagy csak oltottakat és a közelmúltban meggyógyultakat engedjen be.

Németországban a felnőtt lakosság 74 százaléka van túl az oltáson.

Magyarországon a koronavírus-fertőzötteknek és a kontaktkutatás miatt karanténba kerülőknek jár a táppénz, ám ha saját hibánkból kerülünk karanténba, mert olyan helyre utaztunk, mely után az kötelező, akkor erre nem számíthatunk. Az oltással nincs kapcsolatban hazánkban a táppénz jogosultság, ugyanakkor a tavalyi évben a második hullám csúcsán, decemberben a Magyar Államkincstár rekordösszegű táppénzt fizetett ki az arra jogosultaknak, bár ugye akkor még nem volt elérhető széles körben az oltás.