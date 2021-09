Megnyitották Berlinben szerdán az ENSZ közegészségügyi szakosított szerve, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális járványügyi elemző és előrejelző központját, amelyet a koronavírus-világjárvány tanulságaként hoztak létre.

Angela Merkel kancellár a világjárvány-, és járványügyi elemző központ (WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence) megnyitóján kiemelte: a koronavírus-világjárvány rámutatott, mennyire fontos szervezet a WHO mint globális közegészségügyi hatóság.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Munkájának minőségét azonban az ENSZ tagállamainak támogatása határozza meg.

A WHO csak annyira lehet jó, amennyire a tagállamok engedik

mondta.

Hasonlóan fogalmazott Jens Spahn német egészségügyi miniszter is, aki kiemelte a bizalom jelentőségét, és felszólította Kínát, hogy tegye a nemzetközi közösség számára átláthatóvá az új koronavírus (SARS-CoV-2) eredetéről folytatott vizsgálatokat.

A WHO új központját a német kormány évi 30 millió euróval támogatja.