Bizalmatlansági indítványt nyújtott be péntek este a Citu-kormány ellen az USR PLUS szövetség, a kormánykoalíció középső pártja – jelentették be a szövetség társelnökei: Dan Barna és Dacian Ciolos.

A bizalmatlansági indítványt a liberális USR PLUS szövetség és a szélsőségesen nacionalistának tekintett ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselői írták alá.

Florin Citu

Fotó: AFP

Dan Barna kijelentette: azt remélik, hogy rövid időn belül új miniszterelnöke lesz az országnak, aki a Nemzeti Liberális Párt (PNL) az USR PLUS és az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alkotott koalíció valamennyi pártjának a támogatását élvezi.

Dacian Ciolos beszámolt róla: a koalíció vezetőinek a péntek esti tanácskozásán sikertelenül próbálták meggyőzni a partnereiket, hogy a koalíció működéséhez olyan miniszterelnökre van szükség, aki valamennyi fél bizalmát élvezi.