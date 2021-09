262 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 812 793 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölték a hivatalos kormányzati tájékoztató honlapon.

Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 060 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 777 909 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 4824 főre csökkent.

138 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.

Fotó: Simon Móricz-Sabján

A beoltottak száma 5 781 121, közülük 5 510 678 fő már a második oltását is megkapta, 342 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért azt kérik, hogy aki még nem olttatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

Szerdán megkezdődött az iskolai tanév. A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb, ezért továbbra is az oltást javasolják, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében.