A szabadidős tevékenységek is átalakultak a koronavírus-járvány következtében. A kerékpározás, különösen az elektromos kerékpárok növekvő népszerűségét jól mutatja, hogy 2021 kezdete óta csaknem megháromszorozódtak az értékesítési adatok az előző év azonos időszakához képest. Egyértelműen látszik az is, hogy a vásárlók a minőséget és a biztonságot részesítik előnyben. Az átlagos eladási értékek nemcsak a kerékpár, hanem a tartozékok és a karbantartási eszközök vonatkozásában is emelkednek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kerékpározást enyhe túlzással úgy is lehet jellemezni, mint a pandémia egyik nyertesét. A két keréken közlekedés fellendülését az Alza adatai is alátámasztják: a kerékpáros kategóriában tavaly egész évben megduplázódtak az eladások, az idén pedig az év eleje óta még nagyobb a növekedés mértéke.

A kerékpárok iránti kereslet tavaly világszerte emelkedni kezdett, és ez a tendencia az idén is folytatódik. Az év eleje óta több mint 20 százalékkal nőtt a kerékpáreladás az Alza webáruházban

– mondta Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője. Az e-kereskedőnél az elektromoskerékpár-kategória iránt nőtt a legnagyobb mértékben az érdeklődés. Idén január óta ez teszi ki az összes eladott felnőttkerékpár kétharmadát. A hegyi elektromos kerékpárok a legkelendőbbek, a vásárlók jellemzően 420 000 forint körüli összeget költenek rájuk.