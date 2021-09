Elizabeth Holmes nem gazember, hanem keményen dolgozó, fiatal és naiv üzletasszony, akinek egyszerűen bedőlt a vállalkozása – mondta a Theranos nevű startup alapítójának védőügyvédje szerdán az esküdteknek a kaliforniai San Joséban a Reuters beszámolója szerint. A Szilikon-völgy korábbi üdvöskéjét csalással vádolják.

Holmes korábban 9 milliárdra értékelt cége, a Theranos vértesztelő eszközöket gyártott, amelyek az ujjbegyből vett vérmintából készítették el a legfontosabb adatokat tartalmazó laborleleteket – mindezt gyorsan, pontosan, és szinte fájdalommentesen.

Legalábbis az ígéretek szerint, amelyeket Robert Leach, az ügyészek egyike hazugnak és megtévesztőnek nevezett. Holmes védőügyvédje, Lance Wade ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy Holmes végül semmit sem profitált az egészből, hiszen a Theranos elbukott.

De elbukni nem bűn. Keményen próbálkozni és kudarcot vallani nem bűn. A tárgyalás végére pedig látni fogják: a csaló, akiről a vádak szólnak, valójában érző ember, aki minden nap megpróbálta a legjobbat kihozni magából. És ártatlan

– mondta Wade.

Az ügyészség vádjai szerint Ramesh Balwani, a Theranos korábbi vezetője és Holmes 2010 és 2015 között becsapták a befektetőket és félrevezették a betegeket, amikor a Walgreens bolthálozattal közösen kereskedelmi forgalomba hozták a teszteket.

Leach elmondása szerint Holmes azzal áltatta a befektetőket, hogy a Theranos laboratóriumok megfelelőségét a Pfizer ellenőrizte és hogy az általuk alkalmazott technológiát korábban az amerikai hadsereg használta, valamint hogy bevételeik 2014 végére meg fogják haladni a 140 millió dollárt is, amelyet a tényleges számok meg sem közelítettek. Leach egy prezentációt is bemutatott, amelyben a cég azt állította: folyamataik “a legmagasabb szintű precizitást garantálják”, pedig belsős információk alapján a gyártástechnológia folyamatosan megbukott a minőségellenőrzéseken. A műszerek hibáiról és pontatlanságáról 2015-ben a Wall Street Journal is beszámolt.

A 37 éves Holmest tíz rendbeli csalással és két rendbeli összeesküvéssel vádolják. A tárgyalás pénteken folytatódik további tanúk meghallgatásával.