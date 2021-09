Jövő héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második vakcinát a tanév elején koronavírus ellen beoltott diákoknak – közölték pénteken a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon.

A közlemény szerint a diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét.

Jelezték azt is,

az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 228 ezer 12-17 év közötti diák kapta meg eddig az oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonsága.

Fotó: Mészáros János

A 18-19 éves korosztály 61 százaléka már beoltatta magát, ebben a korosztályban 121 ezer fiatal élt már az oltás lehetőségével.

Az iskolai oltások első fordulóján, több mint kétezer helyszínen majdnem 47 ezer diákot oltottak be.

Emellett továbbra is folyamatosan nyitva az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége minden 12 év felettinek – tették hozzá.

Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen.

A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóra is igaz, aki esetleg még nem oltatta be magát.

A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár az elmaradt második és a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni – írták.