A világnak végre "fel kell nőnie", és kezelnie kell a klímaváltozást — jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán este az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának általános vitáján New Yorkban.

A brit államfő nagyobb erőfeszítéseket követelt a nemzetközi közösségtől.

Johnson kiemelte, hogy a klímavédelmi intézkedések nemcsak bolygónknak válnak hasznára, de a nemzetgazdaságoknak is.

Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk tanulni és fejlődni, végre felelősséget vállalva az általunk nemcsak bolygónknak, de önmagunknak okozott károkért is. Ideje az emberiségnek felnőnie

— jelentette ki.

Nagyra méltatta Kína kötelezettségvállalását, hogy a jövőben nem épít újabb szénerőműveket külföldön, valamint azt is, hogy az Egyesült Államok 2024-ig évi 11,4 milliárd dollárra, a duplájára emelte a fejlődő államoknak a klímaváltozás hatásainak kezelésére szánt támogatásokat.

Ugyanakkor hangsúlyozta, minden államnak ki kell vennie a részét a klímaváltozás elleni küzdelemből.

Amennyiben minden marad a régiben, úgy a hőmérséklet 2,7 Celsius-fokkal vagy még többel is növekedhet az évszázad végéig. Ne is törődjenek azzal, hogy ez mit fog tenni a jégmezőkkel. Korábban sosem látott mértékű elsivatagosodást, aszályokat, terméskiesést és az emberiség tömeges migrációját fogjuk megtapasztalni. Nem egy előre nem látható természeti katasztrófa, vagy szerencsétlenség, hanem annak következtében, amit most teszünk