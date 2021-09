A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) technikai bizottságának csütörtöki javaslata támogatja, hogy

2026-ot követően két évenként rendezzék meg a labdarúgó világbajnokságot, melyet eddig 4 évenként tartottak.

A bizottság – melyet a francia Arsene Wenger vezet és számos korábbi sztárfocistát is a soraiban tud – állásfoglalásáról már korábban is szivárogtak ki információk, a sportág több főszereplőjének heves ellenkezését kiváltva. Az európai szövetség (UEFA), valamint az európai bajnokságok és klubok egyaránt ellenzik a tervet. Szerintük a naptár így is túlzsúfolt és az éljátékosok túlterheltek.

A FIFA azonban úgy gondolja, hogy sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, a javaslat mellett így szakmai indokok és erős gazdasági érvek is szólnak.

Éppen ezért azt is szeretnék, ha már 2027-től a kontinensbajnokságokat a páratlan években rendezzék, lehetőséget teremtve a 2028-as világbajnokság megtartására.

A kétévenkénti vb-rendezés Gianni Infantino FIFA-elnök forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie májusban.