A megveszlak.hu ingatlan hirdetési oldalon elérhető a legdrágább magyarországi ház, melyet jelenleg eladásra kínálnak.

Legutóbb a 31. játékhéten volt telitalálat az ötöslottón Magyarországon, amikor is a szerencsés nyertes 1,345 milliárd forintot nyert. A nyertesnek 2021. november 5-ig kell jelentkeznie a nyereményért a Szerencsejáték Zrt.-nél. 2018-ban egy nyertes nem vette át az akkori közel 1,7 milliárdos nyereményét. Most megtaláltuk Magyarország legdrágább eladó házát, aminek megvételéhez mindkét lottónyereményre szükség lenne.

Magyarország legdrágább háza kerek 3 milliárdért

Ez a ház Budapest II. kerületének eladó ház kínálatában található. Az amerikai stílusú, kívül-belül minden tekintetben magas színvonalúan kivitelezett, valóban extra luxus életet biztosító ingatlan gyönyörű zöld környezetben található. A 2016-ban 4000 négyzetméteres telekre épült 1100 négyzetméteres 11 szobás házban 7 fürdőszoba és 3 gardrób is található. A házban két nappali és egy 80 négyzetméteres konyha-étkezőt alakítottak ki. A házhoz wellness is tartozik — gőzkabinnal és szaunával. A 3 milliárdos ár a Cavalli bútorok árát is tartalmazza.