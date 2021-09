Szükségállapotot hozott New Yorkban is az Ida

Fotó: Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

De Blasio történelmi időjárási jelenségről és brutális áradásokról beszélt, melyek az utakon veszélyes helyzeteket teremthetnek. A szomszédos New Jersey államban egy ember a vízbe fulladt, míg ugyanott egy tornádó legalább 9 házat elpusztított. A nemzeti meteorológiai intézet szerint a New York-i Central Parkban mindössze egy óra alatt 8 cm csapadék hullott, a rendőrség pedig mindenkit arra kért, hogy maradjanak távol az utaktól.

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

A városban a metrók nagy részét lezárták és fennakadások vannak a New Yorkból és New Jerseyből induló vonat és repülőközlekedés terén is. Lousianában eközben továbbra is csaknem egy millió háztartás van áram nélkül a poweroutage.us adatai alapján és New Jerseyben is csaknem 100 ezer, míg New Yorkban több mint 30 ezer háztartásban szakadt meg az áramellátás.

Az áradásokhoz számos tényező járult hozzá, ám a klímaváltozás a szélsőséges időjárási jelenségeket gyakoribbá teheti és a világ már most is 1,2 fokot melegedett az ipari forradalom óta és a folyamat megfordítására komoly kormányzati intézkedésekre lenne szükség globális szinten.