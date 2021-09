Az európai hatóságok kötelesek minden antitestekkel rendelkező utazási szabadságát el kell hogy ismerjék San Marino külügyminisztere szerint – idézi Luca Beccari hétfői szavait a TASS orosz hírügynökség.

A törpeállam – Magyarországhoz hasonlóan – az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinák késlekedése miatt döntött az orosz oltóanyag mellett – hangsúlyozta az oroszországi látogatása során Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozó politikus.

Mindezek mellett Beccari azt is elmondta, hogy amennyiben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) további adatokat tesz közzé a különböző oltóanyagok kombinálásával kapcsolatban, úgy elképzelhető az ország lakossága számára biztosított harmadik oltás is, mely már az EMA által engedélyezett típusok közül kerül ki. Ugyanakkor elmondta, hogy számos – köztük a Bolognai Egyetem által a Lancetben is publikált – kutatás szerint az orosz oltóanyag 94 százalékos hatékonysággal bír.