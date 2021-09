A hivatalban lévő főigazgatót, Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt jelöli több Európai Uniós tagállam – köztük Németország és Franciaország – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élére, így elsőként történik meg, hogy a jelöltet nem a hazája állítja a pozíció elnyerésére.

Fotó: Jaber Abdulkhaleg / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

A hivatalát 2017 óta betöltő vezető a koronavírus-járvány kapcsán került a reflektorfénybe és köszönhetően 5 éves megbízatásának,

arról, hogy továbbra is vezetheti-e az ügynökséget, a szervezet következő, májusi éves közgyűlésén döntenek.

Gebrejeszus és a hazáját, Etiópiát vezető, Nobel-békedíjas Abij Ahmed Ali miniszterelnök között éles konfliktus bontakozott ki, miután a diplomata nyíltan beszélt a gyilkosságokról és más emberi jogi visszaélésekről a szülőföldjén, Tigré régióban. A főigazgató korábban a Tigréi Népi Felszabadítási Frontban (TPLF) is vezető szerepet töltött be, az előző kormányban az előző etióp kormányban egészségügyi és külügyminiszter is volt.

Ám az egykor az országot irányító koalícióban is résztvevő TPLF-et mára már terrorszervezetként tartja nyilván a nemzeti kormány.

Franciaország és Németország genfi ENSZ-intézményeknél működő diplomáciai képviseletei Twitter-oldalukon jelentették be, hogy támogatják Tedroszt, miután csütörtökön lejárt a határidő a főigazgatói posztra jelölésre. A jelöltek névsorát a WHO novemberig nem teszi közzé a szervezet honlapján olvasható információk szerint, ám de egyes diplomáciai tisztviselők úgy gondolják, lehetséges, hogy nem lesz kihívója a mostani főigazgatónak.

Egy neve elhallgatását kérő genfi diplomata szerint a németek és a franciák mellett további 15 uniós tagállam támogatja a főigazgató jelölését. Macharia Kamau, az Etiópiával szomszédos Kenya külügyminisztériumi főtitkára szintén Gebrejeszusz táborába tartozik, a Twitteren azt közölte, hogy országa támogatja Tedrosz Gebrejeszuszt, az első afrikait a WHO élén.

Kenya támogatja a kulcsfontosságú globális egészségügyi világszervezet példaértékű afrikai vezetőjének újraválasztását, és ennek megvalósításáért fog dolgozni

– olvasható a közösségi oldalon.

A Gebrejeszusz vezette WHO-t tavaly éles kritika érte az amerikai Trump-kormányzat részéről. Azt vetették a szemére, hogy a COVID-19-re való reagálás során súlyos hibákat követett el, és túlságosan dicsérte Kínát a járvány korai szakaszában.