Az ország egyik vezető toborzással és kiválasztással foglalkozó cége, a Hays legújabb webes felmérése szerint

a munkavállalók több mint fele érzi úgy, hogy a pandémia kifejezetten negatívan befolyásolta a mentális egészségüket és jóllétüket.

Október 10-e a mentális egészség világnapja. Ennek alkalmából a Hays felmérésében több mint 18.500 szakembert kérdezett meg arról, hogyan változott a lelki egészségük a világjárvány ideje alatt.

Fotó: Shutterstock

A válaszadók 53 százaléka szerint negatívan, 22 százalékuk szerint pozitívan hatott a pandémia a mentális jóllétükre, míg 25 százalék nem érzékelt semmilyen változást ezen a téren

A felmérés eredményeire Tammy Nagy-Stellini, a Hays Hungary ügyvezetője így reagált:

Talán nem meglepő, hogy a válaszadók többsége szerint a pandémia nyomot hagyott a mentális egészségükön. A világjárvány alatt egy sor új kihívással kellett szembenéznünk, amit mindenki a maga módján közelített meg és élt át. Azt gondolom, hogy a munkáltatóknak felelősségük van a munkavállalóik jóllétéért, és a pandémia idején ez a felelősségi kör még nagyobb jelentőséget szerzett.

A hibrid munkavégzési modellek elterjedésével az irodai bejárás és a home office váltakozása általános lett. Noha a vállalatok többségénél bebizonyosodott, hogy a távoli munkavégzés jól működik, a vezetők számára nehezebb felmérni ebben a formában, hogy a munkavállalóik igényelnek-e kiemeltebb figyelmet vagy extra támogatást.

A szervezetek többféle módon tudják csökkenteni az új munkavégzési modellel járó stresszt. Például azzal, hogy tisztázzák a munkavállalók felé támasztott elvárásokat, kifejezik, hogy megbecsülik a befektetett munkát, és azt is kiemelik, hogy az hogyan járul hozzá az üzlet sikerességéhez. Emellett sokan interaktív programokat szerveznek, amelyek nem helyszínhez kötöttek, illetve rendszeresen kommunikálnak csapat szinten

– tette hozzá Tammy Nagy-Stellini.

A mentális egészség világnapjának idei tematikája a mentális egészség egy egyenlőtlen világban, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy rengeteg ember küzd valamilyen mentális zavarral, az előítéletek és a megkülönböztetés, vagy az attól való félelem miatt viszont nem jutnak megfelelő segítséghez.

“Folyamatosan arra törekszem, hogy kommunikatív legyek a munkavállalóimmal. Úgy gondolom, hogy a különféle technológiák elterjedésével kevesebbet beszélgetünk, kevesebb alkalom van a gondolataink megosztására és az igazi kapcsolódásra. A pandémia megmutatta, hogy nemcsak a kommunikáció intenzitása, hanem a bizalmi kapcsolatok kiépítése is fontosabbá vált. Mindig nyíltan és közvetlenül kommunikálok a csapataimmal, így ők is bizalommal fordulnak hozzám és osztják meg az érzéseiket. Ügyvezetőként azt is fontosnak tartom, hogy ne csak végighallgassam, hanem meghalljam, amit mondanak. Mindannyian újféle kihívásokkal néztünk szembe az elmúlt másfél évben, és csakis a bizalom kiépítése révén tudják a munkavállalóim, hogy számíthatnak rám” – összegezte Tammy Nagy-Stellini.