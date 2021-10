Egy egész rekesz sört ivott meg egy Svédországban élő román férfi azért, hogy eltávolítsa szervezetéből a koronavírus elleni vakcina anyagát – számolt be a romániai Transindex portál. Az esetről egy Svédországban élő román orvos, Laura Ghibu számolt be, aki azt is elmondta, hogy gyakran szembesül hasonló esetekkel honfitársaival kapcsolatban.

Fotó: Shutterstock

A férfi azért vette fel az oltást, hogy külföldre utazhasson munkaügyben.

Egy másik román páciense azt állította, hogy van egy speciális amulettje, ami kimutatja a vírust az emberekben, így ennek segítségével tudja, kiket kell elkerülnie.

Laura Ghibu arról is beszélt, hogy Romániában még mindig sokan hisznek olyan eszmékben, hogy a fokhagyma mindent gyógyít, az alkohol és a dohány pedig nem káros.