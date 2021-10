Rendkívüli járatokat indít a BKK

Október 28-29-én a BKK-járatok a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint indulnak, november 2-ig pedig a temetőket érintő járatok a szokásosnál sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással közlekednek, valamint 30-én, 31-én és november 1-én rendkívüli járatok is indulnak.

A rendkívüli járatok csak szombattól hétfőig közlekednek, és a 36B, a 68B, és 118B és a 158B autóbuszra csak az első ajtón, érvényes jegy vagy bérlet felmutatásával lehet felszállni.

Rendkívüli járatok:

28B villamos közlekedik a Keleti pályaudvar és az Új köztemető (Kozma utca) között, Kőbánya-Kispest és az Új köztemető között a 68B rendkívüli autóbuszjárattal lehet utazni. Az Óbudai temetőhöz a Szentlélek térről a 118B rendkívüli autóbuszjárattal is el lehet jutni. Az Pesterzsébeti temető könnyebb megközelítése miatt a 36B autóbusszal is utazhatnak Szentlőrinci úti lakótelep és a Gubacsi út/Határ út között. A Budafoki temetőt a 158B autóbusszal is elérhetik.