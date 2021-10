Legalizálják Luxemburgban a kendernövény termesztését kis mennyiségben és személyes használatra – jelentette be a kormány pénteken. A javaslat értelmében háztartásonként négy tő termesztését engedélyezik, ám a kereskedelem továbbra is illegális marad a The Guardian szerint.

A kannabisz birtoklása és fogyasztása közterületen továbbra is tilos marad, bár az ezzel kapcsolatos bírságokat mérsékelni fogják: az eddigi 251-től 2500 euróig (91 ezertől 911 ezer forintig) terjedő pénzbírságot 25-től 500 euróig (9100-tól 182 ezer forintig) csökkentik.

A tervek szerint egyedül a növény magjával teszik lehetővé a kereskedelmet, ami arra utal, hogy a kormány

az otthoni saját használatú termesztés felé szeretné terelni a fogyasztókat, kihagyva így az egész bűnözői ellátási láncot a folyamatból.

Az intézkedés része annak a pénteken bemutatott csomagnak, amellyel a luxemburgi kormány a kábítószerekhez köthető bűnözéssel akarja felvenni a küzdelmet.

A kormány régóta tervezi, hogy törvényessé tenné a kendernövény termesztését, illetve a személyes használatú marihuána árusítását és fogyasztását, de a gyakorlati megvalósítás több ok - részben a koronavírus-járvány - miatt mindeddig késlekedett. Az Európai Unió drogügynöksége (EMCDDA) szerint az apró monarchia úttörő szerepet tölthet be Európában a marihuána-használat dekriminalizálásában.

A lépéssel Luxemburg Kanada és Uruguay után a harmadik ország lehet, mely megengedi a kannabisz termesztését. Az országgal szomszédos Hollandiában a közhiedelemmel ellentétben erre nincs lehetőség és a hírhedt Coffee Shopok működése is inkább tűrt, mint teljesen legális jelenség.

Az új intézkedéscsomag részeként ezentúl a legfeljebb 3 grammnyi kannabisz birtoklása és vásárlása esetén egyszerűsített büntetőeljárást alkalmaznak majd. Ezenkívül fokozzák majd a rendőri jelenlétet, a rendőröket testkamerákkal látják el, és az iskolákban drogprevenciós programot indítanak.

