Románia decemberben kaphatja meg az uniós helyreállítási alap első részletét

– jelentette be Florin Cîțu román ügyvivő miniszterelnök Bukarestben.

A kormányfő csütörtökön online vett részt az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácskozásán, amely megvitatta a Románia által beterjesztett helyreállítási tervet. Ez volt az utolsó lépés abban a jóváhagyási folyamatban, amelynek során Brüsszel rábólintott a tervre, amelyben Románia részletezte, miként akarja felhasználni a Brüsszel által rendelkezésére bocsátott

29,2 milliárd eurót a következő öt évben.

Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság (EB) szeptember végén adott zöld jelzést

a román nemzeti helyreállítási és ellenálló-képességi tervnek, amely a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk felszámolását célozza.

A jóváhagyott tervet akkor Ursula von der Leyen, az EB elnöke ünnepélyes keretek között adta át Bukarestben Klaus Iohannis román államfőnek és Florin Cîțu miniszterelnöknek.

Cîțu most kifejtette, hogy a tanácskozás szokatlanul rövid volt, senki sem tett fel kérdéseket a tervvel kapcsolatban, ami azt jelzi, hogy mindenki elfogadta azt. Hangsúlyozta: Brüsszel megtett mindent, ami az ő feladata volt, most a román hatóságok munkájának kell következnie. Emlékeztetett, hogy több jogszabály-módosítást el kell fogadniuk, amit nehezít, hogy Romániának jelenleg csak ügyvivő kormánya van. Cîțu szerint egyes módosításokat a parlamentben is el lehet fogadni, de már elő van készítve egy kormányhatározat, ezért úgy vélte, fontos lenne, hogy legkésőbb jövő héten teljhatalmú kormánya legyen az országnak.

Románia nemcsak a vissza nem térítendő támogatást, hanem a kedvezményes hitel formájában rendelkezésére álló keretet is igénybe akarja venni.