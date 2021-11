Rusvai Miklós virológus szerint a koronavírus ellen beadott emlékeztető dózis felfrissíti az immunrendszer memóriáját, az antitestek az oltás után három héttel érik el a legmagasabb szintjüket, hat hónap elteltével azonban a védőérték alá csökkennek

A Magyar Nemzetben elmondta, hogy

a harmadik oltás felvételével a szervezet újra eredményesen fogja termelni az ellenanyagot, így aki most beoltatta magát, az a negyedik járványhullám végéig már védettséget szerzett, jövő ősszel azonban ugyanez már nem lesz elmondható.

Rusvai hangsúlyozta: az alaptétel az, hogy a harmadik oltás senkinek sem árt, ezáltal frissítjük fel ugyanis az immunrendszerünk emlékezetét, amelynek köszönhetően a szervezetünk újra eredményesen fogja termelni az ellenanyagot.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Az antitestek az oltás után három héttel érik el a legmagasabb szintjüket, ami egyénenként nagyon változó, utána viszont nagyjából hathetente feleződik a mennyiségük, hat hónap után pedig biztosan a védőérték alá csökken a számuk.

Van, akinél azonban ez akár két hónap után is bekövetkezhet – mondta a szakember. Hozzátette: ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az immunrendszer elfelejtette volna a védőoltást, mivel az immunmemória működik.

Arra a felvetésre, hogy a harmadik oltást az alapimmunizálás részévé kell-e tenni, a szakember elmondta: érdemes ezen elgondolkodni, ugyanakkor még korai erről beszélni, mivel egyes országokban az 5-11 éves korosztály immunizálása is csak nemrég kezdődött meg. Rusvai szerint azonban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vélhetően még karácsony előtt Európában is engedélyezni fogja az 5-11 évesek vakcinációját a Pfizer szérumával, ettől kezdve pedig Magyarországon is sor kerülhet ennek a korosztálynak a beoltására.

A VG korábban megírta, hogy napirenden van az egészségügyi dolgozók kötelező harmadik oltása.

Az egészségügyi dolgozók oltottsága 95 százalék fölött van, az orvosoké még magasabb.