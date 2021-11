Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hivatal (FDA) engedélyezte a tajvani TCI Co. által fejlesztett, banánhéjból és banánporzóból készült étrendkiegészítőket – írja az AP.

Ahhoz, hogy egy termék megfeleljen az étrend-kiegészítő besorolásnak, legalább egy összetevőt tartalmaznia kell a következők közül: vitamin, ásványi anyag, gyógynövény vagy más gyógyhatású növényi anyag, aminosav.

A banánhéjat egyébként számos vegán termékben (vegán bacon, vegán pulled pork), süteményekben és currys mártásokban már ma is felhasználják, míg Japánban smoothie-ba keverve vagy főzve fogyasztják. A banán virágján található porzóleveleket az ázsiai konyhában hús-, hal- és rákételek készítésénél használják fel, mivel kiváló forrása az A és C vitaminnak, valamint a csontok és fogak egészsége szempontjából fontos kalciumban és a vér egészségéhez nélkülözhetetlen vasban is gazdag.

Egereken végzett kísérletek során kiderült, hogy a banánhéj- és banánporzó-kivonatokkal kezelt állatok stressz-szintje csökkent a kezelés időtartama során, és hasonló hatása volt a banánból készült anyagoknak, mint a fluoxetin nevű népszerű antidepresszáns hatóanyagnak, így a szorongás és a depresszió ellen is hatékony lehet. A szervezetben lévő szerotonin és melatonin képződését elősegítő hatása továbbá javíthatja a memóriát és az alvásproblémákra is megoldást jelenthet.