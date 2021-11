Annak ellenére, hogy a Temze élővilágát az 50-es években üresnek nyilvánították, napjainkban már három cápafaj is otthonra lelt a folyóban – írja a Bloomberg.

Virágzik a Temze ökoszisztémája, a folyó most éppen olyan sokszínű, mint London

– fogalmaztak a kutatók, akik az elmúlt hat évtized látványos változásait tanulmányozzák.

A folyó jelenleg 115-féle víziállatnak biztosít élőhelyet.

Fotó: Shutterstock

A cápák akár hat láb hosszúra is megnőhetnek és több mint 50 évig is élhetnek. Bizonyos fajok veszélyeztetettnek számítanak, és a túlhalászás is fenyegeti őket.