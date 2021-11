Tovább fokozódik a helyzet a fehérorosz-lengyel határon. Az eseményeket immár nem csak a média kíséri figyelemmel, de a Fehéroroszországgal szomszédos országok is aggódó szemekkel nézik az események alakulását, attól félve, hogy akár katonai konfrontáció is kialakulhat – számolt be róla a Reuters.

Észtország, Lettország és Litvánia egyaránt elítélte a

fehérorosz rezsim szándékos hibrid támadásainak fokozását, amely komoly veszélyt jelent Európa biztonságára.

A három EU-tag balti állam védelmi minisztereinek közös nyilatkozata alapján az, hogy Minszk fegyverként használja a bevándorlókat, növeli a súlyos incidensek lehetőségét.

Fotó: Viktor Tolochko / Sputnik via AFP

Mint ismert, a héten komoly konfliktust okozott, hogy a Fehéroroszországban rekedt, de az Európai Unióba igyekvő menekültek többször is megkísérelték farönkökkel áttörni a határkerítést, hogy erőszakkal bejussanak Lengyelországba. Az akció során a határőröket faágakkal és kövekkel dobálták meg.

A krízis újabb frontot nyitott a Nyugat és Oroszország viszonyában. Szerdán Moszkva két nukleáris képességekkel is rendelkező stratégiai bombázót küldött a fehérorosz légtérbe, hogy kifejezze támogatását szövetségese iránt. Minszk csütörtökön megerősítette, hogy az orosz gépek második napja gyakorlatoznak az ország fölött.

A Kreml közleménye szerint Oroszországnak semmi köze a határon kialakult feszültségekhez, hozzátéve, hogy mindkét oldal (a belorusz és a lengyel határőrökre utal) fel van fegyverkezve a határnál, ami aggodalomra ad okot.

Lengyelországhoz hasonlóan Litvánia is rendkívüli állapotot rendelt el. Gabrielius Landsbergis külügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy az ország az ENSZ-hez fordult a helyzet mielőbbi megoldása érdekében. A tárcavezető szerint egy humanitárius folyosó felállítására lenne szükség, amelyen keresztül a menekültek visszatérhetnek származási országukba.

Fotó: Handout / Polish Defence Ministry / AFP

Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes szerint a jelenlegi szituáció a legsúlyosabb fenyegetés, amellyel Lengyelország az elmúlt harminc évben szembesült, és a következő napokban további eszkalációra számít.

Megerősíti a vonalait Ukrajna is

A Fehéroroszországgal közös határszakaszra

a megszokott létszámon felül 3000 határőrt, 3500 nemzeti gárdistát és 2000 rendőrt vezényel, 15 helikopterrel megtámogatva.

Habár Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, a Krím-félsziget annektálása, és a Donyec-medencei konfliktus miatt évek óta rendkívül fagyos a viszony Oroszországgal, így Kijev attól tart, hogy újabb gócponttá válhat az ország.

Az Európai Unió azzal vádolja Lukasenkát, hogy a korábban ellene bevezetett szankciók miatti visszavágás szellemében szándékosan idézte elő a menekülthelyzetet. A közel-keleti és egyéb konfliktusok, valamint a szegénység elől menekülő emberek nagyobb arányban idén tavasszal kezdtek Minszkbe érkezni, annak reményében, hogy innen könnyebb a Fehéroroszországgal határos EU-tagállamokba (Lengyelországban, Litvániába és Lettországba) bejutni.