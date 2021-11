Az Európai Unió javasolni fogja, hogy a vakcinák érvényességét 9 hónapban határozza meg – írja a Bloomberg. Az Európai Bizottság várhatóan javasolni fogja a tagállamoknak, hogy továbbra is engedélyezze a beutazást az unió által elfogadott oltásokkal rendelkező utazók számára, továbbá hogy január 10-től nyissák meg határaikat minden, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott vakcinával oltott számára.

Ez a Sinopharmmal oltottak számára lehet jó hír.

A megerősítő oltások bátorítása céljából azonban úgy gondolják, hogy a vakcinák érvényességét 9 hónapban határozzák meg. A javaslatok elsősorban az EU-n kívüli utazásra vonatkoznak és csütörtökön később várható a bejelentés az ügyben.

Fotó: VOISIN

A tagállami kormányok szeretnék a szabályok különbségeit mérsékelni, hogy a különböző megoldások a vakcinák érvényességéről és a megerősítő oltások kezelése egyszerűbb legyen. A bizottság javaslatait a tagállamok implementálhatják.

A blokkon belül a negyedik hullám ellen a tagállamok különböző szigorral lépnek fel, mivel az oltottak aránya is nagy szórással bír a közösségen belül.

A fertőzöttek számának növekedése miatt

március 1-től megszűnhet azon országok listája, ahonnan vakcinációs státusztól függetlenül engedélyezett a kontinensre utazás.

Az új szabályok szerint a 6 és 17 év közötti gyerekek negatív PCR-teszttel is beléphetnek az unió területére, akkor is ha nem oltottak. Ugyanakkor a tagállamok megkövetelhetik az érkezés utáni tesztet és a karantént is. A javaslatokat a tagállamoknak is el kell fogadniuk.

A WHO által – ugyanakkor az EU által nem – elfogadott vakcinákkal oltottak és a betegségből felgyógyultaknak a biztonság növelése érdekében negatív PCR tesztet is fel kell mutatniuk.

Március 1-től az utazási szabályok a kiindulási országtól függetlenül, az kizárólag a védettségi státuszon fognak alapulni. A tagállamok csak az oltott, a felgyógyult és a létfontosságú utazókat engedhetik be. A márciusi határidő lehetőséget ad az EU-n kívüli országoknak oltási programjaik felgyorsítására.

Néhány határ is változhat, ami alapján a nem létfontosságú utazók beengedésére lehetőség nyílik. Így a 14 nap alatti összesített fertőzésszám 100 ezer emberenként 75-ről 100-ra nőhet.