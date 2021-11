Pénteken dönt egy Los Angeles-i bíróság Britney Spears 13 éve tartó gyámságáról – írja a Reuters. Az énekesnő bántalmazónak és megalázónak nevezte a gyakorlatot, melynek következtében apja döntött élete számos kérdéséről és 60 millió dolláros vagyonáról a popsztár 2007-es összeomlását követően.

Britney a bíróság előtt könyörgött a 2008 óta létező felállás megszüntetéséért, és júniusban évek kínjairól vallott a bíróság előtt. A gyámság megszüntetését és az énekesnőt támogató kampány is indult az utóbbi időben. Talán a közvélemény nyomására, de végül apja, Jamie Spears, aki korábban a gyámja volt, augusztusban meglepetésre kérte is ebbéli szerepének felfüggesztését, majd a későbbiekben a gyámság megszüntetését is, mondván, arra már nincs szükség.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A bíróság fel is mentette Jamie-t a gyám szerepe alól szeptember végén, helyét egy könyvelő vette át. A pénteki meghallgatás során a felügyelet kapcsán érintettek közül senki nem ellenzi az énekesnő szabadságának visszaadását, ám kérdéses, hogy a bíróság annak meglépése előtt kér-e újabb pszichiátriai értékelést.

Az énekesnő júniusi vallomásában arról beszélt, hogy a gyámság ideje alatt gyógyszerek szedésére vagy épp akarata ellenére történő munkavégzésre kényszerítették, de nem engedték házasodni sem, sőt fodrászhoz is csak engedéllyel mehetett.

Britney támogatói a bíróság előtt gyülekeznek és ünnepre készülnek az ítéletet követően, míg Britney arról beszélt, hogy szeretne újabb gyerekeket jegyesével, a személyi edző Sam Ashgarival. Az énekesnőnek két tinédzser fia van Kevin Federline-nal kötött korábbi házasságából.