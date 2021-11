A koronavírus először Dél-Afrikában azonosított változata a B.1.1.529-es számú megjelenése alapjaiban rengette meg a járvány elleni védekezést. Az új változatról egyelőre keveset tudni, de sokan aggódnak a változat rendkívüli fertőzőképessége miatt.

Az új variánst eddig csak Afrika déli részén és Hongkongban észlelték, ám a The Guardian információi szerint már Európában is megjelent. Az első európai esetet Belgiumban azonosították, ahol egy oltatlan, fiatal felnőtt nőnél alakultak ki enyhe influenza szerű tünetek, 11 nappal azután, hogy Egyiptomba utazott Törökországon keresztül.

A BioNTech már rajta van a dél-afrikai mutánson A német BioNTech oltóanyaggyártó már vizsgálja a koronavírus új, Dél-Afrikában azonosított változatát, és legkésőbb két héten belül várhatóan eredményekkel is rendelkezik.

A beteg és Afrika déli része között nem találtak kapcsolatot és szerencsére egyetlen családtagja sem mutat tüneteket. A diagnózis idején magas volt a vírusok száma a szervezetében a KU Leuven és az UZ Leuven egyetemek kutatói szerint.

Az új variáns okozta félelem a tőkepiacokat is erősen érintette és számos ország korlátozta a beutazási lehetőségeket az érintett országok irányából. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki ülésén is központi téma az új variáns és az arra adandó reakciók.