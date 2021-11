Legutóbb idén március végén, az utolsó, országos vesztegzár idején nőtt olyan ütemben a fertőzöttek száma Csehországban, mint most. A szerdán közzétett adatok szerint csaknem tízezer (egészen pontosan 9902) új fertőzöttet találtak a hatóságok az országban, hatvan százalékkal többet, mint egy héttel korábban. A kórházban ápolt, koronavírusos tüneteket produkáló betegek száma az elmúlt két hét alatt megduplázódott. Közel hat hónapja nem volt olyan magas a kórházi kezelésre szoruló covidosok száma, mint most; 2058 fő. Közülük 386-an kritikus állapotban vannak.

Szakértők figyelmeztetnek: az egészségügyi intézmények terheltsége várhatóan tovább nő a következő hetekben, és a kórházakban ápoltak száma hamarosan elérheti a háromezer főt, ha a fertőzésszámok a jelenlegi ütemben, napi 9-10 ezerrel emelkednek. Azzal számolnak, hogy az intenzív kezelésre szorulók száma a hónap végéig megduplázódhat.

A cseh kormánynak kész tervei vannak a romló járványhelyzet kezelésére, de a következő napokban nem terveznek újabb szigorításokat bevezetni – erről Andrej Babiš kormányfő beszélt a cseh köztelevízióban. A miniszterelnök elmondta: már a válságstáb hétfői ülésén szó volt a lehetséges lépésekről, de ezeket az orvos-szakértők még nem hagyták jóvá. Sajtóértesülések szerint felmerült, hogy a tömegrendezvényeket csak azok látogathatják, akik negatív PCR-teszttel tudják igazolni a fertőzésmentességüket.

Prágában legutóbb november elsején léptettek életbe járványügyi korlátozásokat. A hatályban lévő intézkedésekről, többek között az FFP-2-es maszkok kötelező viseléséről itt olvashat bővebben.

Fotó: Aris Oikonomou / AFP

A cseh Egészségügyi Információs és Statisztikai Hivatal elnöke, Ladislav Dušek felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus leggyorsabb ütemben a fiatalok között terjed Csehországban – a fertőzöttek 40 százaléka ebből a csoportból kerül ki, 75 százalékuk nem vette még fel az oltást. Sok a beteg a 30-50-es korosztályban is, többségüket még nem oltották be a kórokozó ellen. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter szerint épp ezért a korlátozásoknál is fontosabb, hogy új lendületet kapjon az oltási kampány Csehországban.