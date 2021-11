Háborús készültség Belarusz miatt Ukrajnában is Tovább fokozódik a helyzet a fehérorosz-lengyel határon. Az eseményeket immár nem csak a média kíséri figyelemmel, de a Fehéroroszországgal szomszédos országok is aggódó szemekkel nézik az események alakulását, attól félve, hogy akár katonai konfrontáció is kialakulhat.