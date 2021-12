A fertőzést követő oltás sokkal magasabb ellenanyagszinteket produkálhat, mint két oltás, és hatásosabban véd olyan variánsok ellen is, amelyeknél az oltások kevésbé hatásosak. A hibrid immunitás esetében az ellenanyagszintek stabilabbak, mint az oltások után. Azonban más adatok szerint a második mRNS oltást 12 hétig követően olyan B-memóriasejtek keletkeznek, amelyek képesek diverzebb koronavírusok felismerésére, köztük olyanokéra is, amelyek náthát okoznak. Az omikron variáns tünetei jellemzően az izomfájdalom és a kimerültség.

Felvethető, hogy a harmadik oltás olyan hatást eredményezhet, mint ami a hibrid immunitást jellemzi

– idézik a Nature tudományos lap publikációját egy koronavírussal kapcsolatos szakirodalmakat feldolgozó Facebook-csoportban.

Hibrid immunitásnak nevezik, amikor a korábbi fertőzés után a személy plusz oltásokat kap.

A kutatás keretében előállítottak egy mesterséges vírus variánst, amelyben a tüskefeférje (ezzel jut be a vírus a sejtbe) 20 változást tartalmazott, és ez teljesen ellenálló volt a korábban vagy koronavírus fertőzésen átesett, vagy oltást kapott emberek többsége által termelt semlegesítő ellenanyagokra. Ám volt egy csoport, ami kivételt képezett: azok, akik az oltásuk előtti hónapokban covidosak voltak. Ők olyan ellenanyagokat is termeltek, amelyek semlegesítették a fenti mutánst, amely az addig megfigyelt természetes vírus variánsoknál sokkal ellenállóbb volt az immunvédelemre. Sőt, ezeknek az emberek ellenanyagai másféle koronavírusokat is blokkoltak.

Tüntetők Romániában az omikron variáns miatti korlátozások és az oltási kötelezettség ellen; Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Harmadik oltással az omikron ellen

A harmadik dózis beadását sürgeti Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint csak az újabb oltás állíthatja meg az omikron variánst – olvasható a bizottság honlapján. A Dél-Afrikából származó mutáció rohamosan terjed Európában és világszerte aggodalmat kelt.

Az omikron variáns érkezése a legnagyobb figyelmünket követeli, de meggyőződésem, hogy az EU képes megbirkózni ezekkel a kihívásokkal

– fogalmazott az elnök.

Fotó: VALERIA MONGELLI / AFP

A Facebook-bejegyzés egy Quatar-ban végzett vizsgálat eredményét is idézi:

a Covid fertőzés után Pfizer vakcinával oltottak kisebb eséllyel adnak pozitív koronavírus-tesztet, mint azok, akik nem estek át korábban fertőzésen.

A Pfizer vezérigazgatója szerint az új tablettájuk hatásos lesz az omikron variáns ellen. Az erre a célra kifejlesztendő kétadagos Pfizer-vakcinára azonban még várni kell.