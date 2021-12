Koronavírus-fertőzés gyanújával kellett kivizsgálni Joe Biden amerikai elnököt, miután kontaktszemély lett – számolt be róla a Bloomberg.

Joe Biden elnök pénteken hosszabb időt töltött el egy segítőjével, akinél három nappal később azonosították a fertőzést

– jelentette be Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára közleményben.

A pozitív tesztet produkáló tanácsadó pénteken nagyjából 30 percig tartózkodott Biden közelében az Air Force One fedélzetén. A segéd teljesen be van oltva, és már az emlékeztető vakcinán is túl van, a repülőgépre való felszállás előtt pedig negatív lett a tesztje.

Vasárnap azonban a betegség tüneteit észlelte magán, hétfőn pedig pozitív lett a Covid-19 tesztje.

Fotó: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Job Biden szintén túl van mindhárom oltáson. Biden vasárnapi gyorstesztje negatív eredmény hozott, és a hétfői PCR-teszt eredménye szerint sem beteg.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökét szerdán újra megvizsgálják, de a CDC oltott emberekre vonatkozó útmutatása alapján addig is karantén nélkül folytathatja napi programját. Az elnökön kívül az Air Force One fedélzetén tartózkodó többi személyra is koronavírus-tesztek várnak.

Az elnök a tervek szerint – amennyiben a harmadik teszt is negatív eredményt hoz – szerdán beszédet mond a Fehér Házban, ahogy várhatóan újabb intézkedéseket jelent be a járvány megfékezése érdekében.

A megbetegedések száma az elmúlt napokban újból emelkedésnek indult az Egyesült Államokban, ami az omikron variáns terjedésének tudható be. Az új vírusmutáns az elmúlt héten az újonnan azonosított amerikai megbetegedések 73 százalékáért volt felelős.

Nem a Biden környezetében észlelt pozitív eset az egyetlen, amikor a járvány megtámadja az amerikai törvényhozást, ugyanis a kongresszus több mint húsz tagja fertőződött már meg a koronavírussal.