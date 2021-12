Az omikron variánst vizsgáló dél-afrikai kutatócsoport arra figyelmeztet, hogy ne becsüljük alá a vírus veszélyességét.

Megállapították, hogy az omikron sokkal agresszívabban terjed, mint a delta mutáns

– írja a Sky News.

Az elmúlt napokban a statisztikák tartós emelkedést mutatnak a koronavírus fertőzések számában, és ez az omikron miatt van. A vírus a leginkább Gauteng-tartományban terjed, ahol a főváros Pretoria és Johannesburg is található.

Eddig a deltát tartották a Covid leggyorsabban terjedő változatának, amely afrikaiak millióit fertőzte meg, azonban most azt tapasztalják, hogy az omikron sokkal meredekebben viszi fel a járványgörbét.

A kutatók szerint az omikron a fiatalok körében sokkal intenzívebben terjed, és az is a hátránya, hogy akár hetekig lappanghat, a beteg nem érzi a tüneteket, de közben is fertőzhet. Egyre többen kerülnek kórházba miatta és a többi koronavírushoz hasonlóan az omikron is halálhoz vezethet.

Egyetlen nap alatt megduplázódott az omikronos betegek száma Dél-Afrikában – számolt be róla a The New Zealand Herald. Az újonnan igazolt esetek száma 8561-re emelkedett az egy nappal korábbi 4373-ról.

Fotó: MARCO LONGARI / AFP

Az orvosok drámainak nevezték a helyzetet és fel vannak készülve a legrosszabb forgatókönyvre is.

A WHO helyi virológusa szerint akár háromszorosára is megugorhat az omikron fertőzések száma.

A 60 millió fős lakosságú Dél-Afrika több mint 2,9 millió Covid megbetegedést és 90 000 halálesetet jelentett. A legtöbb pozitív koronavírus tesztet jelenleg az omikron okozza. A vizsgált vírusgenomok 74 százalékában mutatták ki a variánst.

Az omikront november 8-án diagnosztizálták először az országban. Dr. Angelique Coetzee, a Dél-afrikai Orvosi Kamara elnöke elmondta, hogy november 18-a körül kezdett szokatlan, a delta változat által okozottaktól eltérő tünetekkel jelentkező betegeket látni.

Tulajdonképpen egy 33 év körüli férfi pácienssel kezdődött, aki azt mondta, az elmúlt napokban rendkívül fáradt volt, és fájt a teste, meg egy kicsit a feje is

– nyilatkozta.

Azóta már világszerte jelen van az omikron, az Egyesült Államokat is elérte. Az első esetet Kaliforniában diagnosztizálták, enyhe tünetei vannak, amik javulnak. A beteg november 22-én tért haza Dél-Afrikából és november 29-én produkált pozitív tesztet. Biden a napokban megkezdte a készenléti tervet. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint a tagországoknak ideje megvitatni a koronavírus elleni kötelező védőoltás egységes bevezetését, mind a 27 államban.

Van remény azonban, tudósok szerint a harmadik oltás a megfelelő válasz omikronra, valamint a fertőzés után felvett vakcinát is kifejezetten hatásosnak tartják, ezt nevezik hibrid immunitásnak.

A Pfizer vezérigazgatója szerint a tablettájuk hatásos lesz a szupervariánssal szemben, továbbá két gyógyszer is jó lehet az omikron ellen.

Magyarországon még nem mutatták ki az omikron variánst, a szomszédban viszont már jelen van.