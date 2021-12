Az Európai Unió tagországainak ideje megvitatni a koronavírus elleni kötelező védőoltás egységes bevezetését, mind a 27 államban

– jelentette ki Ursula von der Leyen, amelyről a The Guardian számolt be. Az Európai Bizottság elnöke szerint ez a megfelelő válasz az omikron variáns terjedésének megakadályozására, továbbá a harmadik dózis beadását is sürgeti.

Az európai lakosság egyharmada, több mint 150 millió ember nincs beoltva és ez nem helyes

– jelezte.

Fotó: Yves Herman / AFP

Az omikron variáns érkezése a legnagyobb figyelmünket követeli, de meggyőződésem, hogy az EU képes megbirkózni ezekkel a kihívásokkal

– fogalmazott az egyébként orvos végzettségű Von der Leyen, aki úgy látja, sokkal jobban meg kellene becsülni és hasznosítani az életmentő oltóanyagot, hiszen versenyt futunk az idővel.