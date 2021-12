Jövőre és nézzük majd Magyarországot, mint a moziban. 2021-ben ugyanis a vártnál is gyorsabban lábalt ki a járványból a filmgyártás, Hollywood pedig a kecsegtető adózási feltételek miatt továbbra is előszeretettel költözik át a magyar fővárosba forgatni. Így tettek a mögöttünk lévő 12 hónapban is, amelynek eredményét egyelőre még nem lehet ismerni, de jövőre várhatóan megjelenik majd egy-két budapesti helyszín a mozivásznakon és a streaming-szolgáltatók képernyőin.

2022-ben érkezhet az egyik legnagyobb sztárparádét ígérő film, a Borderlands, amelyet egy videójáték-sorozat alapján készült.

Fotó: Katalin Vermes/Lionsgate

A film stábjával itt forgatott Magyarországon többek között Cate Blanchett, Kevin Hart és Jamie Lee Curtis is, akinek arra is volt ideje, hogy magyar gyökereit felfedezze Mátészalkán. A filmnek még nincs premierdátuma, de várhatóan 2022-ben bemutatják.

Szintén sztárokkal tűzdelt Jorgosz Lantimosz új filmje, a Poor Things is, amelyet az év második felében forgattak Magyarországon és játszik benne Emma Stone, William Dafoe és Mark Ruffalo is. Pontos bemutatódátumról még nem tudni, a tervek szerint 2022 második felében érkezhet a mozikba.

Sorozatok terén már régóta egyeduralkodónak számít Magyarország a régióban, az elmúlt évekbeli legnagyobb dobások - mint például a Netflix Vajákja - közül is számos itt forgott.

Jövőre nagy durranásnak ígérkezik a Disney új Marvel sorozata, a Moon Knight Oscar Isaac és Ethan Hawk főszereplésével,

amelyet szintén itt rögzítettek tavasszal és nyáron, ennek már a trailerét is bemutatták. A két színészt rendszeresen lehetett látni többek között a Margitszigeten is.

Emellett a Netflixre Az utolsó királyság ötödik évadát, a Paramountra pedig a Jack Ryan című sorozat harmadik évadát forgatták Budapesten. Utóbbi streaming-oldalára érkezik még a szintén nálunk forgatott Halo sorozat is. A sci-fi nagy várakozásnak örvend. Az év utolsó heteiben pedig a John Wick filmek előzménysorozatát, a The Continentalt forgató Mel Gibsontól volt hangos a hazai közösségi média. Ezt a szériát is várhatóan bemutatják 2022-ben.

A hazai alkotások terén egyébként a 24.hu összesítette 2021 legnézettebb mozifilmjeit, ez alapján az Elkxrtuk című politikai krimi lett a legnézettebb, több mint 130 ezer nézővel. Mögötte második helyen a Nagykarácsony végzett 114 ezerrel, de a Szabó Győző színész könyve alapján készült Toxikoma is átlépte a 100 ezres határt. A nagyobb szabású filmek közül az El a kezekkel a Papámtól! és az Oscar-díjra nevezett Post Mortem is csak néhány tízezer érdeklődőt tudott becsábítani a mozikba.