Multinacionális vállalatokra helyezett nyomással igyekszik jobb belátásra bírni Litvániát Kína Tajvan ügyében – írja a Reuters. Az ázsiai szuperhatalom ultimátumot adott: ha a vállalatok szeretnének hozzáférni az ország piacához, meg kell szakítaniuk együttműködésüket Litvániával.

A két ország vitáját az váltotta ki, hogy Litvánia engedélyezte, hogy Tajvan nagykövetséget nyisson Vilniusban. Ennek hatására Kína visszahívta vilniusi nagykövetét, ahogy Litvánia is a saját Pekingben delegált diplomatáját. Noha a szigetország majdnem minden szempontból önálló, azt Kína a saját területének tartja, ezért a litván lépést Kína területi integritásának megsértéseként fogja fel.

A két ország közötti vitát fokozta, hogy a litván védelmi minisztérium közölte, a Xiaomi telefonjai több száz kifejezést képesek cenzúrázni, amit a vállalat cáfolt.

Kína közben a téli olimpiára is készül, melyet Litvánia bojkottál Fotó: KOKI KATAOKA / AFP

Noha a legtöbb európai országban és az Egyesült Államokban is létezik tajvani követség, szemben Litvániával, ezek a szigetország fővárosának, Tajpejnek a nevét viselik, egyfajta kompromisszumként a valóság és a kínai ambíciók között.

Bár Litvánia közvetlen kereskedelme Kínával mérsékelt, exportorientált gazdaságában több száz olyan cég van mely olyan multinacionális vállalatok beszállítója, melyek Kínában is értékesítik áruikat.

A litván külügyminiszter-helyettes szerint Kína azt üzeni ezeknek a cégeknek, hogy ha litván alkatrészeket és alapanyagokat használnak, nem férhetnek hozzá a kínai piachoz és alapanyagokat sem vásárolhatnak onnan. Ennek hatására több vállalat is törölte szerződéseit litván beszállítóival.

Ezt az értesülést a litván ipari konföderáció is megerősítette, sőt a szervezet azt is kiemelte, hogy ezen cégek között több európai vállalat is megtalálható. Azonban sem a politikus, sem az érdekvédelmi csoport nem nevezett meg konkrét cégeket.

Litvánia most állami alapot állít fel az érintett cégek kisegítésére és az Európai Bizottsághoz is fordult támogatásért. A bizottság közleményben válaszolt a kérésre, melyben kifejezte, hogy az unió készen áll szembenézni mindenfajta politikai nyomásgyakorlással és kényszerintézkedéssel. Kína kapcsolatai a különböző tagállamokkal hatással vannak az EU-Kína viszonyra is – tették hozzá.