Növeljék az egészségügyi kapacitásokat és oltsák be a teljes lakosságot – erre figyelmeztette a megközelítőleg 650 millió embert számláló ázsiai és csendes-óceáni országokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken – számolt be a Reuters. Így készülhetnek fel a térségben az utazási korlátozások ellenére világszerte terjedő omikron vírusváltozat miatti megbetegedések megugrására, a határellenőrzésekkel csak időt nyerhetnek.

A térségben ugyanis vannak aggasztó hiányosságok az oltási statisztikákat nézve. Bár az arányok országonként eltérők, Indonézia, amely egykor Ázsia Covid-epicentruma volt, 270 milliós lakosságának csak mintegy 35 százaléka kapta meg a szükséges oltásokat. Ausztrália pedig az új variáns terjedéséről számolt be egy nappal azután, hogy öt amerikai államban is kimutatták a vírust. Mindezt annak ellenére, hogy lezárta határait a magas kockázatú dél-afrikai országokból érkező utazók előtt.

Az omikron alig egy hete bukkant fel Ázsiában. Azóta Indiából, Japánból, Malajziából, Szingapúrból és Dél-Koreából is jelentettek eseteket. Ugyan eddig nem okozott súlyos megbetegedést az omikron, számos kormány, köztük Magyarország is, szigorított az utazási szabályain, hogy távol tartsák az új változatot. Noha Kaszai Takesi, a WHO nyugat-csendes-óceáni regionális igazgatója szerint

az embereknek nem szabad csak a határ menti intézkedésekre hagyatkozniuk.

Ausztrália vezető egészségügyi tisztviselőjének álláspontja szerint az omikron valószínűleg hónapokon belül globálisan domináns változattá válik, de hangsúlyozta,

egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az újonnan azonosított szupervariáns veszélyesebb lenne, mint a delta, amely az év elején söpört végig a világon.

Védőfelszerelést viselő nemzetközi utasok érkeznek a melbourne-i Tullamarine repülőtérre november 29-én, amikor Ausztráliában regisztrálják az omikron első eseteit Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A gazdag államok között az egyik legalacsonyabb beoltottsági arány az Egyesült Államokban van, ahol a lakosság 60 százaléka szerzett védettséget az oltások által. Joe Biden amerikai elnök csütörtökön újabb intézkedéseket jelentett be, köztük azt is, hogy „tudományosan és gyorsan” fognak harcolni az omikron ellen. Az országban a vírus terjedésének megfékezésére hétfőtől az államokba érkező nemzetközi légi utasoknak az utazást követő egy napon belül negatív koronavírus tesztet kell szerezniük.

Inflációs félelmek az omikron miatt

A globális utazási korlátozások bevezetése felgyorsult a csütörtökön közzétett új, többek között hongkongi, holland, norvég és oroszországi felmérések hatására. Malajzia pedig pénteken közölte, tovább szigorítja a korlátozásokat.

Amellett, hogy pusztítást végzett az utazási ágazatban, a szigorítás a pénzügyi piacokat is megrázta és aláásta a gazdaságokat, éppen akkor, amikor azok kezdtek kilábalni a delta-variáns miatti lezárásokból. Az indiai, japán és dél-koreai részvények is estek pénteken, de a kereskedőknek még legalább egy hetet kell várniuk a globális egészségügyi hatóságok válaszaira a vírusváltozat virulenciájáról, vagy a vakcinákkal szembeni esetleges ellenálló képességéről. Bár a olajárak pénteken újra emelkedésnek indultak, még mindig távol vannak a hat hete elért csúcsoktól.

A variáns azzal is fenyegetett, hogy az ellátási láncok további nyomás alá helyezésével és a munkaerőhiány súlyosbodásával az Egyesült Államokban felgyorsítja az inflációt

– mondta Loretta Mester, a Clevelandi Szövetségi Tartalékbank elnöke a Financial Timesnak.

Európa legnagyobb gazdasága, Németország pedig kitiltotta a nem beoltottakat az összes üzletből, az alapvető fontosságúak kivételével. A németek a védőoltás kötelezővé tételére a jövő év elejére dolgoznak ki jogszabálytervezetet. Eközben több ország, köztük Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is tervbe vette az emlékeztető oltások felajánlását, de az utazási tilalmakhoz hasonlóan ez a téma is vitatott. Az ausztrál hatóságok ugyanakkor kijelentették, hogy „nincs bizonyíték” arra, hogy az ilyen lépések hatékonyak lennének.

A bizonytalanságoktól függetlenül az ellátási lánc problémáinak súlyosbítása és a kereslet csökkenése révén Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerint a változat lassíthatja a globális gazdasági növekedést.