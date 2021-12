Horvátországot január második felében éri el a járvány ötödik hulláma, és senki nem fogja tudni elkerülni az érintkezést a koronavírus új, omikron nevű változatával, a védekezés legfőbb eszköze pedig az emlékeztető oltás — jelentette ki Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a kabinet csütörtöki ülésén.

Eddig csupán 24 esetben azonosították az új vírusvariánst az országban,

de az alacsony átoltottság, a járványügyi szabályok figyelmen kívül hagyása és az emlékeztető oltások felvételének halogatása miatt nem fogják tudni elkerülni az ötödik hullám teljes erejének következményeit.

Ezrek tüntettek Zágráb utcáin a korlátozó intézkedések ellen 2021. november 20-án.Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az egészségügyi miniszter hozzátette, hogy az elmúlt időszakban, bár csökkent a kórházban kezelt betegek száma, az egészségügyi intézmények állandó készenlétben állnak az esetszámok növekedése miatt.

Davor Bozinovic belügyminiszter bejelentette, hogy két héttel meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek december 31-én járnának le.

A nyilvános összejöveteleket, a rendezvények látogatását, a beutazást továbbra is korlátozzák, és az állami szférában a munkavégzést is védettségi igazoláshoz kötik, továbbá kötelező a maszk viselése zárt térben. Meghosszabbították azt a rendeletet is, amelyben megtiltották a beutazást a dél-afrikai régióból az omikron miatt.