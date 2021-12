Pénteken általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. Délelőtt a legtöbb helyen fokozatosan javulnak a látási viszonyok. Csak kevés helyen lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok. A legtöbb helyen számottevő csapadék nem valószínű, a Tiszántúlon azonban napközben még előfordulhat kisebb eső, majd ott is megszűnik a csapadék. A tartósan borult tájakon hószállingózás, szitálás sem kizárt.

A minimumok általában mínusz 6 és plusz 3 Celsius-fok között alakulnak, de a vastag hóval borított tájakon akár mínusz 10 fok alá is lehűlhet a levegő.

A maximumok jellemzően 0 és plusz 5 fok között alakulnak,

de a vastag hóval fedett tájakon egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

Fotó: CSAPO BALAZS / Kisalföld

Szombaton is erősen felhős vagy borult lesz az ég. A délutáni óráktól a déli megyékben elszórtan várható döntően eső, a Dél-Dunántúlon havas eső, esetleg hó is eshet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de a hóval borított, kevésbé felhős nyugati tájakon ennél lényegesen hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között valószínű.

Vasárnap a Dunántúlon közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, keleten azonban erősen felhős vagy borult marad az ég. A Dunántúlon nem valószínű csapadék, a Dunától keletre azonban több helyen is lehet vegyesen eső, havas eső, hó.

Az északnyugati, északi szél nagy területen már hajnaltól kezdve viharossá fokozódik,

az ország egyes részein hófúvást is okozhat. A minimumhőmérséklet jellemzően mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható — olvasható az előrejelzésben.