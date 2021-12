Összesen 105 600 adag koronavírus elleni vakcinát ad ingyen az Iráni Iszlám Köztársaságnak Magyarország – az erről szóló rendelet éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben.

Magyarország már több országnak is nyújtott segítséget vakcinák terén, most Sinopharm oltást adunk, mint ahogy a rendelet írja: azzal a céllal, hogy azok az afganisztáni menekültek oltási programja során kerüljenek felhasználásra.

A rendelet – amelyet Orbán Viktor miniszterelnök szignózott – értelmében a külgazdasági és külügyminiszternek fel kell vennie a kapcsolatot az Iráni Iszlám Köztársaság kijelölt

képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott vagyonelemek átadásának végrehajtásáról. Az átadásnak a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül meg kell történnie.

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Iránt egyébként az elsők között sújtotta súlyosan a koronavírus-járvány, mint ismert: az első Magyarországon igazolt fertőzöttek is iráni diákok voltak még 2020. márciusában. Iránban a John Hopkins Egyetem adatai szerint több mint 130 ezer halálos áldozata volt a járványnak és 6 milliónál is többen betegedtek meg, a közigazgatási hiányosságok miatt a valós számok azonban még ennél is magasabb lehetnek.