A kormányok világszerte ösztönzik a védőoltás felvételét, és egyre több helyen kötelezik is. A Reuters forrásai alapján készült összefoglalónkból kiderül, hogy melyik országban mit várnak el.

Minden felnőtt számára kötelező az oltás

Ausztria: a 14 éven felülieknek jövő februártól, aki nem tartja be, 3600 eurós bírságot kell rendszeresen fizetnie.

Németország: az összes felnőtt állampolgárnak februártól.

Indonézia: minden felnőttnek, pénzbírság, a szociális segély és a közigazgatási szolgáltatások megvonása vár az oltatlanokra.

Tádzsikisztán, Türkmenisztán: a 18 éven felülieknek.

Fotó: ASKIN KIYAGAN / AFP

A köz- és a magánszektorban dolgozók számára kötelező

Kanada: a szövetség kormány fennhatósága alá tartózóknak jövő év elejétől.

Costa Rica: minden állami munkahelyen.

Horvátország: az összes közalkalmazottnak és azoknak a személyeknek, akiknek szüksége van a közintézmények szolgáltatásaira.

Csehország: kezdetben a rendőröknek és a katonáknak, majd más foglalkozásban tevékenykedőknek is.

Dánia: a munkahelyek digitális védettségi igazolványt kérhetnek.

Egyiptom: oltás vagy heti egy tesztelés a kormányzati épületben dolgozóknak.

Fidzsi-szigetek: a közalkalmazottaknak és a magáncégek munkavállalóinak is.

Franciaország: köztisztviselőknek, pilótáknak, katonáknak és tűzoltóknak.

Ghána: a közszférában és az egészségügyben dolgozóknak januártól.

Magyarország: az állami és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak, a foglalkoztatók egyénileg döntenek, hogy kérik-e.

Olaszországban: az iskolai dolgozóknak, a rendőrségnek és a katonaságnak.

Lettország: a törvényhozóknak, hogy szavazhassak; a vállalkozóknak engedélyezték az oltatlanok elbocsátását.

Libanon: az oktatási, a turisztikai és tömegközlekedési ágazatokban tevékenykedők számára januártól.

Új-Zéland: a rendvédelmi és védelmi erőkben, valamint a határrendészetben dolgozók számára.

Lengyelország: a tanároknak és a biztonsági szektor munkatársainak márciustól.

Oroszország: a Moszkvában dolgozóknak, akik egyszerre sok emberrel találkoznak.

Tunézia: a közszférában és a magánszektorban lévőknek is.

Törökország: a tanároknak és a turisztikai szakembereknek.

Ukrajna: a közigazgatási és az egészségügyi alkalmazottaknak, illetve a tanároknak.

Egyesült Államok: a szövetségi dolgozók, a közalkalmazottak és a 100 főnél többet foglalkoztató nagy cégek számára.

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / AFP

Az egészségügyi dolgozóknak, beleértve az idősek otthonát, kötelező: Ausztráliában, Nagy-Britanniában, Horvátországban, Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Libanonban, Új-Zélandon és Lengyelországban.

Vannak speciális esetek is, mint például Ausztráliában, ahol az olajkutatással és a bányászattal foglalkozóknak is be kell oltatniuk magukat. Kínában pedig elrendelték az emlékeztető oltást a szakácsoknak, az építkezésen dolgozóknak, a biztonsági őröknek és a takarítóknak.

A gyermekeknek Costa Ricán 5 év, Litvániában 12 felett rendelték el az oltást, az időseknek Csehországban, Görögországban, Malajziában és Oroszországban kötelező a vakcina.