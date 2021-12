„Garantálom, ha valaki kimegy egy húszperces sétára egy nagyobb temetőbe, akkor biztosan megszólítják majd ismeretlenek azzal, hogy tudnak-e segíteni valamiben.

Ez azt jelenti, hogy bármit ellopnak, ami mozdítható. Ez egy több évtizedes probléma”

– mondta el a VG-nek egy kőfaragó mester.

A budapesti temetkezési helyekről hosszú évek óta lopják a mécseseseket, síremléket, sírvázákat, sőt a sírköveket is eltulajdonítják, ha arra van igény. A legtöbb bűncselekmény egyértelműen az Új Köztemetőben történik, a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a köztemetőben idén több mint egy tucat esetben regisztráltak büntetőeljárást. A rendőrség a VG-vel azt is közölte, hogy

idén az első fél évben a fővárosi kegyhelyek közül összesen hatszor loptak el síremlékeket, mindegyik bűncselekmény az Új Köztemetőben történt.

Korábban a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az Új Köztemetőben. Többen is jelezték a lapnak, hogy naponta lopnak a temetőből vázákat, vagy hogy több sírkövet is elmozdítottak az elmúlt egy évben.

A VG-hez is eljutott egy olyan eset, amelyben egy érintett arról beszélt, hogy

egy hozzátatozójának nyughelyéről már sokadjára lopták el a sírkövet, és ezzel több százezres kárt okoztak az elkövetők.

Fotó: Róka László / MTI

„Gyakoriak azok az esetek, amikor valaki akar magának egy sírkövet, és

az úgynevezett vállalkozó egyszerűen kibontja sír mellől és vagy átcsiszoltatja, vagy egy márványtáblát rárakva tovább is adja a megrendelőnek. Az ellopott sírkőt az átalakítása előtt sok esetben egyáltalán nem is kell kivinni a temetőből”

– állította egy a nevét szintén elhallgatni kívánó sírköves forrásunk. Azt is mondta, hogy az a szakember, aki hajlandó ilyen megbízásokat elvégezni, egyszerűen a kibontott sírkövet a temető egyik sarkából a másikba átszállítja, elrejti, később pedig elvégzi rajta az átalakításokat. Véleménye szerint

ezeket a bűncselekményeket csakis hivatásos temetkezési vállalkozók végzik.

Óriási temető rengeteg problémával

„A fővárosi temetőkben elkövetett bűncselekmények legnagyobb százalékát a síremlékek lopása, rongálása, a látogatók sérelmére elkövetett lopások teszik ki” – mondta Tringer Ágoston, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. PR és kommunikációs vezetője. Portálunknak azt is elmondta, hogy

a bejelentések évente nagyságrendileg több száz esetben érkeznek,

azonban ezeknek a száma csökkenő tendenciát mutat. A bejelentések kisebb része jellemzően az általános rendet, a méltóságos emlékezéshez illő nyugalmat zavaró viselkedéssel (hangoskodás, italozás, méltatlan viselkedés) kapcsolatos bejelentésekből keletkeztek. A Budapesti Közművek keretében önálló tevékenységet folytató BTI Temetkezési Divízió 15 temetőt üzemeltet a fővárosban, melyek közül a legnagyobb területen elhelyezkedő kegyeleti hely az Új Köztemető.

Az Új köztemető európai viszonylatban is kiemelkedő, Magyarország legnagyobb kiterjedésű és látogatottságú, Közép-Európa második legnagyobb közcélú temetkezési helye. Összesen 2,07 négyzetkilométer kiterjedésű, több mint 2 millió sírhellyel és több mint 3 millió elhunyt nyughellyel rendelkezik

– közölte a kommunikációs vezető. Hangsúlyozta, hogy a nagy, tagolt terület az átlagosnál lényegesen összetettebb, bonyolultabb feladat elé állítja a temetőt őrző munkatársaikat.

A rendőrség összesítéséből kiderül, hogy az elmúlt években a legtöbb síremléklopás a kőbányai Új Köztemetőben történt – a legtöbb esett tavaly történt, összesen 36 síremléket loptak el –, második legtöbb lopás a XII. kerületi Farkasréti temetőben történt. Utoljára a budai temetőből tavaly loptak el síremlékeket, összesen öt darabot, a harmadik legtöbb lopást pedig a pestszentlőrinci temetőben követték el: az elmúlt három évben összesen nyolcszor loptak síremlékeket.

A fővárosban az elmúlt három évben közel 140 síremléklopás történt, ebből 103 esett az Új Köztemetőben.

A számok alapján a 15 budapesti temető közül döntően ugyanabban a három temetően történik a legtöbb bűncselekmény, azonban van hat olyan temetkezési hely, ahol még az elmúlt években nem regisztráltak síremléklopást.

A BTI Temetkezési Divízió közlése szerint

a bűncselekményekről kevés információval rendelkeznek. Ezekről csak akkor szereznek tudomást, ha a rendőrség megkereséssel fordul társasághoz, vagy helyszíni szemlét tart.

A visszaélésekre reagálva közölték: a temetőket szerződött partnerük biztonsági szolgálata őrzi, amelyet

a közelmúltban folyamatos járőrszolgálattal erősítettek meg.

Az Új Köztemető területét egy kirendelt biztonsági szolgálat őrzi. A BTI közlése szerint külön felhívják a járőrszolgálatuk figyelmét arra, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a temetők rendjének betartatására és megóvására, a temetőkbe esetlegesen nem kegyeleti céllal érkezők kiszűrésére. Tevékenységüket segítik a temetők területén a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői, valamint a Készenléti Rendőrség lovas-, és kutyás járőrei is.

Egyik sírköves forrásunk szerint

amíg vannak olyan vállalkozások, amelyek kislakásokban vannak bejelentve, nincsenek szakembereik, referenciáikkal sem rendelkeznek, viszont szerződéses partnerként, külön engedéllyel ki-be járkálhatnak a temetőkben, addig semmi sem fog megváltozni.

Praktikum és érzelmi megfontolás

Forrásaink szerint az elmúlt években tendenciaszerűen egyre többen választják a hamvasztásos búcsúztatásokat a fővárosban és vidéken is: Budapesten a hamvasztások aránya már eléri a 80 százalékot is. „Ennek nem csupán anyagi megfontolás áll a hátterében, hanem a praktikum is, sok esetben már érzelmi szempontból is inkább hazaviszik a szeretteik hamvait” – állította a sírköves forrásunk, aki szerint ez a folyamat a megrendeléseinek a számában is megmutatkozik.

A fogyasztói árakról készített Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a temetési alapszolgáltatások 2017-hez képest a temetési szolgáltatás, egyedi megrendelés (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi) esetén 2021-re több mint 44 százalékkal lett drágább,

ma már 300 ezer forint körül kezdődik egy koporsós temetés. A hamvasztás (a koporsós temetéshez megegyező alapszolgáltatás mellett) az elmúlt öt évben több mint 43 százalékkal lett drágább, átlagosan 210 ezer forint körüli összegbe kerül.

Szórás a természetben, hajóról vagy a hamvakat akár a falba is eltemetik. Számos variációt választhatnak a búcsúzni vágyók, hiszen a temetkezési szokásokban is egy generációváltás ment végbe, és forrásaink szerint lassan, de egyértelműen a sírkőkészítő mesterség is kihallófélbe kerülő szakma lesz. Mindenesetre a temetésekre senki sem sajnálja a pénzt, viszont amíg nem érzik biztonságban a szeretteik földi maradványait, valószínűleg egyre többen inkább az otthonukba helyezik el azokat végső nyugalomra.