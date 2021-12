Az omikron variáns kimutatására kevésbé pontosnak bizonyultak a gyors antigéntesztek. A szakértők szerint csak a PCR-teszttel lehet biztosra menni

– írja a Business Insider.

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) továbbra is ajánlja a kényelmesebb és olcsóbb gyorstesztek használatát, és alkalmasnak találja a koronavírus kimutatására, az omikron azonban kicselezheti a rendszert és nem minden esetben azonosítható be a variáns, ezért szükség lehet még egy PCR-tesztre is.