Végül csak beadatta magának a koronavírus-elleni vakcinát az az olasz orvos, aki azzal került be a hírekbe, hogy elsőre egy mű végtagba szerette volna kérni az injekciót.

A férfi maga is egészségügyi dolgozó, fogorvos ezért, az olasz kormány korábbi döntése értelmében, kötelező felvennie a koronavírus elleni védőoltást, ha folytatni akarja a munkáját, illetve az ezt igazoló dokumentum az utazáshoz is szükséges.

Az észak-olaszországi oltópont munkatársa az utolsó pillanatban fogott gyanút, hogy nem a férfi felkarjába, hanem egy ahhoz első látásra megszólalásig hasonló, de tapintásra mégis furcsának tűnő, szilikon műkarba szúrta be az injekciós tűt. Miután a férfit lelepleződött, megpróbálta az oltópont munkatársát lebeszélni arról, hogy jelentse a csalást, ám az azonnal riasztotta a felettesét, aki a helyszínre rendelte a rendőröket.

Akkor a trükkből rendőrségi ügy is lett, de ennél is nagyobb volt az egész világon végigsöprő felháborodás, amely végül az 51 éves fogorvost, Guido Russót is meggyőzte arról, hogy végül vegye fel a védőoltást.

Russo egy olasz tévéshowban árulta el, hogy véleménye szerint a rendszer kényszerítette a vakcina felvételére, akkora volt a nyomás rajta az eset után - írja a Washington Post.

Arról, hogy miért próbálkozott meg a műanyag karral, csak annyit mondott: nem akart senkit sem becsapni, vagy átverni, inkább egyfajta tiltakozásnak szánta, afféle fricskának a kormány felé.

Fotó: Shutterstock

Nem vagyok oltásellenes, mint aminek most sokan próbálnak beállítani, sőt, hiszem, hogy a vakcina az egyetlen fegyver ez ellen a szörnyű járvány ellen, de a szabad választás lehetőségét nem kellene elvenni az emberektől

– mondta Russo a műsorban.

A férfit egyébként korábban felfüggesztették a munkájából az oltás megtagadása miatt. Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy most, miután beadatta, visszatérhet-e dolgozni.