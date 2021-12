A holland egészségügyi hatóságok szombati, végleges összesítése szerint tizennyolcan fertőződtek meg a koronavírus omikron variánsával két repülőgépen, amelyek a múlt héten érkeztek Hollandiába a Dél-afrikai Köztársaságból.

Pénteken Franciaországból és az Egyesült Államokból érkeztek hírek az új variánssal fertőzött betegekről.

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A holland közegészségügyi intézet (RIVM) közleményében azt írta, az utasok vizsgálata lezárult.

A 624 utasból 61 embernek lett pozitív a koronavírustesztje, közülük 18-an az omikron változattal fertőződtek meg.

Érkezés után mindenkit karanténba helyeztek egy Amszterdam közelében lévő, őrzött hotelben.

Azoknak, akiknek a tesztje pozitív lett, de tünetmentesek, szombaton véget ér az elszigeteltség, míg a többieknek tovább kell karanténban maradniuk – közölte az RIVM.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggasztónak minősítette a nagyszámú mutációval rendelkező omikron vírusvariánst. A WHO szerint az omikron gyorsabban terjedhet más változatokhoz képest, és az újrafertőződés fokozott kockázata is fennáll esetében.