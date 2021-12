Marisa Fotieo mindent megtett, hogy repülőútja biztonságosan teljen, így két PCR tesztet és nagyjából öt gyorstesztet is végzett mielőtt december 19-én felszállt a Chicagóból Reykjavíkba tartó gépre testvérével és apjával – írja a CNN.

Noha a tesztek negatívak lettek, a felszállás után mintegy másfél órával a tanítónőként dolgozó Fotieo – akinek végső úticélja a rejkjavíki átszállást követően Svájc lett volna –

úgy érezte, hogy kapar a torka, ezért úgy döntött, hogy megnyugtatandó lelkiismeretét, újabb tesztet végez. Ez azonban már pozitív eredményt hozott.

Mint elmondta, ezt követően pánikba esett, hiszen nemrég vacsorázott családjával és a gép többi utasát sem kívánta kitenni a fertőzés veszélyének. Az első utaskísérő, akivel összefutott, Ragnhildur Eiríksdóttir, becenevén Rocky azonban megnyugtatta és közölte vele, hogy segít neki olyan helyet találni a gépen, ahol egyedül lehet.

A gép azonban tele volt, így amikor Rocky visszatért a rossz hírrel, Fotieo úgy döntött, hogy a mosdóban marad az út végéig, ahol a tesztet végezte. Később egy tábla is kikerült a WC ajtajára, mely jelezte, hogy az nem használható, és a tanítónő az útból hátralévő három órát ott töltötte.

Fotó: Shutterstock

Az utaskísérő közben többször meglátogatta és ellátta étellel és itallal a balszerencsés utast, sőt még az internetkapcsolatot is sikerült elintézni, így az esetről TikTok videó is készült, mely végigfutott az interneten.

Az egyébként még emlékeztető oltással is rendelkező – ám oltatlan gyerekekkel dolgozó – tanítónő elmondta, hogy nem érezte beszorítva magát a kicsiny helységben, csak örült, hogy nincs egy légérben a többi utassal és nem jelent veszélyt 70 éves apjára sem.

A földetérést követően Fotieo és családja hagyták el utoljára a gépet, de itt el kellett válniuk, ugyanis a tüneteket nem produkáló fivére és apja folytatták útjukat Svájcba, míg a tanítónő a szigetországban maradt, hogy karanténba vonuljon. Erre a Vöröskereszt egyik szállásán került sor, ahol az orvosok naponta háromszor látogatták és az izlandiak étellel és gyógyszerekkel is ellátták. Elmondása szerint Rockynak és az izlandiak kedvességének köszönhetően a kaland egyáltalán nem volt nehéz.

A karantént a TikTok segítségével közvetítette és még karácsonyi ajándékot is kapott az utaskísérőtől, akivel a közösségi médián keresztül kapcsolatban maradt. Az izoláció végül december 30-án ért véget és erre az időre családja is Izlandra látogatott, hogy pótolják az elmaradt együttlétet. Fotieo mielőtt január 3-án visszautazik Chicagóba még szeretné új barátját is meglátogatni, aki szintén elmondta, hogy amikor a városban jár találkozni fog a pórul járt utassal.

A balszerencse hatására így végül a tanítónő egy új barátra tett szert.